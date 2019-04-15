Черышев провёл 100-й матч в испанской Примере

Российский футболист «Валенсии» Денис Черышев, приняв участие в победе своей команды над «Леванте» (3:1), провёл свой 100-й поединок в рамках чемпионата Испании по футболу.

Денис Черышев стал девятым футболистом, который отыграл 100 или более матчей в испанской Примере. Игрок «Валенсии» присоединился к Валерию Карпину (384 игры), Александру Мостовому (235), Виктору Онопко (214), Дмитрию Попову (153), Владимиру Бесчастных и Дмитрию Радченко (оба — 141), Дмитрию Хохлову (111), а также Игорю Ледяхову (106).

В матче против «Леванте» Черышев вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» победила «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу.