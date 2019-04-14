«Валенсия» победила «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

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В поединке 32-го тура испанской Примеры футболисты «Валенсии» добыли победу над «Леванте».

Матч, проходивший на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отметился Санти Мина, ещё один гол на счету Гонсалу Гуэдеша. За «Леванте» забил игрок «Валенсии» Карлос Солер, срезавший мяч в свои ворота.

Российский полузащитник хозяев Дмитрий Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут матча.

«Валенсия» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» борется за выживание, опережая зону вылета на два пункта.

Ранее сообщалось, что голевой пас Черышева помог «Валенсии» победить «Вильярреал» в четвертьфинале ЛЕ.

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