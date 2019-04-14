«Валенсия» победила «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу
Матч, проходивший на стадионе «Месталья» в Валенсии, завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Дублем в составе победителей отметился Санти Мина, ещё один гол на счету Гонсалу Гуэдеша. За «Леванте» забил игрок «Валенсии» Карлос Солер, срезавший мяч в свои ворота.
Российский полузащитник хозяев Дмитрий Черышев вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут матча.
«Валенсия» с 49 очками занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Леванте» борется за выживание, опережая зону вылета на два пункта.
Ранее сообщалось, что голевой пас Черышева помог «Валенсии» победить «Вильярреал» в четвертьфинале ЛЕ.