Нурмагомедов назвал Макгрегору условие для реванша

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ирландцу Конору Макгрегору условие для проведения повторного поединка.
Нурмагомедов назвал Макгрегору условие для реванша
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

В комментариях под записью Макгрегора в Twitter, в которой ирландец высказался о борцовских способностях Нурмагомедова, россиянин написал: «Ты и твоя команда ничего не выигрывали с 2016 года. Для начала ты должен победить, и тогда мы можем поговорить о реванше».

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на вызов Дастина Порье.

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