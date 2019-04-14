Нурмагомедов назвал Макгрегору условие для реванша

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал ирландцу Конору Макгрегору условие для проведения повторного поединка.

В комментариях под записью Макгрегора в Twitter, в которой ирландец высказался о борцовских способностях Нурмагомедова, россиянин написал: «Ты и твоя команда ничего не выигрывали с 2016 года. Для начала ты должен победить, и тогда мы можем поговорить о реванше».

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре 2018 года и завершился победой россиянина в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов ответил на вызов Дастина Порье.