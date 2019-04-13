Макгрегор заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим борцом в UFC
«Не согласен с утверждением, что Нурмагомедов является лучшим борцом UFC. Вместе с моей командой мы слишком переоценили уровень борьбы Хабиба. Мой единственный приём в защите работал на протяжении четырёх раундов. Реванш всё покажет», — написал Макгрегор в Twitter.
Ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову сдачей после удушающего приёма в рамках турнира UFC 229.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не запрещено посещать турниры UFC во время дисквалификации.