Макгрегор заявил, что не считает Нурмагомедова лучшим борцом в UFC

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что переоценил уровень борьбы в исполнении обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Не согласен с утверждением, что Нурмагомедов является лучшим борцом UFC. Вместе с моей командой мы слишком переоценили уровень борьбы Хабиба. Мой единственный приём в защите работал на протяжении четырёх раундов. Реванш всё покажет», — написал Макгрегор в Twitter.

Ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову сдачей после удушающего приёма в рамках турнира UFC 229.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову не запрещено посещать турниры UFC во время дисквалификации.