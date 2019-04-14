Нумагомедов ответил на вызов Порье: увидимся в сентябре

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вызов со стороны временного чемпиона организации американца Дастина Порье.

«Я не согласен с решением судей, мне кажется была ничья. Моё уважение обоим бойцам, достижения Порье пока нельзя отрицать. Поздравляю, Дастин, увидимся в сентябре», — написал Нурмагомедов в своём Twitter.

30-летний американец стал временным чемпионом UFC в лёгком весе, победив Макса Холлоуэя, и получил право сразиться за основной титул в этой категории, принадлежащий Нурмагомедову.

Ранее сообщалось, что Порье вызвал Нурмагомедова на бой.