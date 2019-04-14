«Бруклин» открыл счёт в серии первого раунда НБА с «Филадельфией»

Игроки «Бруклин Нетс» на выезде сумели обыграть «Филадельфию Сиксерз» в дебютном матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Поединок завершился со счётом 102:111 в пользу гостей.

В составе «Бруклина» самым результативным стал защитник Д’Анджело Расселл, набравший 26 очков.

У хозяев 36 пунктов и девять подборов на счету Джимми Батлера. Камерунский центровой Джоэль Эмбиид собрал дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.

Второй матч серии состоится 16 апреля в Филадельфии.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Лейкерс» Уолтон нашёл новую работу в НБА через сутки после увольнения.