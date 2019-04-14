«Бруклин» открыл счёт в серии первого раунда НБА с «Филадельфией»
Поединок завершился со счётом 102:111 в пользу гостей.
В составе «Бруклина» самым результативным стал защитник Д’Анджело Расселл, набравший 26 очков.
У хозяев 36 пунктов и девять подборов на счету Джимми Батлера. Камерунский центровой Джоэль Эмбиид собрал дабл-дабл из 22 очков и 15 подборов.
Второй матч серии состоится 16 апреля в Филадельфии.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Лейкерс» Уолтон нашёл новую работу в НБА через сутки после увольнения.