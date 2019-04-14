СМИ: Экс-тренер «Лейкерс» Уолтон нашёл новую работу в НБА через сутки после увольнения

По информации американской прессы, бывший тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Уолтон возглавит другой клуб из Калифорнии — «Сакраменто Кингз».

Как сообщает инсайдер Сэм Амико, Люк Уолтон принял предложение «Сакраменто Кингз» и подпишет контракт с командой на четыре года. Сообщается, что стороны объявят о договорённости на этой неделе.

Уолтон покинул «Лейкерс» 12 апреля. За три сезона под его руководством команда победила в 98 матчах, проиграв 148 встреч. Несмотря на приход в клуб Леброна Джеймса, «Лейкерс» не сумели выйти в плей-офф.

«Сакраменто» уволило главного тренера Дэйва Йоргера после того, как клуб в тринадцатый раз подряд не сумел попасть в восьмёрку лучших. Этот показатель является худшим среди всех 30 команд НБА. В сезоне-2018/19 «Кингз» долгое время шли в зоне плей-офф, однако на финише регулярного чемпионата пропустили вперёд «Лос-Анджелес Клипперс», заняв девятое место в Западной конференции.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» уволил Уолтона с должности главного тренера после невыхода в плей-офф НБА.