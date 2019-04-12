«Лейкерс» уволил Уолтона с должности главного тренера после невыхода в плей-офф НБА

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» уволил американского специалиста Люка Уолтона с должности главного тренера.

Об этом сообщает ESPN.

Уолтон, проработавший в «Лейкерс» два года, был отправлен в отставку после неудачного для коллектива из Калифорнии сезона-2018/19, по итогам которого он одержал лишь 37 побед в 82 матчах регулярного чемпионата НБА и не сумел пробиться в плей-офф, несмотря на подписание контракта со звёздным форвардом Леброном Джеймсом в минувшее межсезонье.

По информации инсайдера ESPN Эдриена Войнаровски, одним из кандидатов на ставшую вакантной после отставки Уолтона должность главного тренера «Лейкерс» является Тайрон Лю, тренировавший Джеймса в «Кливленд Кавальерс» и выигравший с клубом единственный в его истории чемпионский титул в 2016 году. Кроме того, калифорнийцы рассматривают кандидатуру прославленного плеймейкера и бывшего наставника «Милуоки Бакс» Джейсона Кидда.

Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Мэджик Джонсон покинул пост президента «Лейкерс» по баскетбольным операциям.