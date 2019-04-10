Легендарный баскетболист Джонсон покинул должность президента «Лейкерс»
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- © Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон объявил о своём уходе с должности президента клуба из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Джонсон провёл на посту президента «Лейкерс» два сезона. За это время команда ни разу не смогла выйти в плей-офф, несмотря на подписание Леброна Джеймса прошлым летом.
Ранее сообщалось, что легендарный сербский центровой Дивац включён в Зал баскетбольной славы.