Легендарный баскетболист Джонсон покинул должность президента «Лейкерс»

На пресс-конференции перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс» президент «озёрных» Мэджик Джонсон объявил о своём уходе с должности.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Мэджик Джонсон объявил о своём уходе с должности президента клуба из Лос-Анджелеса. Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Джонсон провёл на посту президента «Лейкерс» два сезона. За это время команда ни разу не смогла выйти в плей-офф, несмотря на подписание Леброна Джеймса прошлым летом.

Ранее сообщалось, что легендарный сербский центровой Дивац включён в Зал баскетбольной славы.