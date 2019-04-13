Украинский боксёр Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

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Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе украинец Василий Ломаченко рассказал, что получил травму руки во время поединка с британцем Энтони Кроллой.
Украинский боксёр Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
  • Reuters

«Сломал руку — костяшку на среднем пальце правой руки — во время последнего удара. Это нехорошо, завтра я отправлюсь в больницу, чтобы проверить руку, после чего всё станет известно», — приводит слова Ломаченко EsNews.

Он отметил, что на восстановление от подобной травмы ему может понадобиться порядка шести или восьми недель.

«Увидим, не могу дождаться своего возвращения», — добавил украинец.

Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвёртом раунде и таким образом защитил принадлежащие ему титулы.

Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко поздравил Ломаченко с защитой титулов WBA и WBO.

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