Украинский боксёр Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
- Reuters
«Сломал руку — костяшку на среднем пальце правой руки — во время последнего удара. Это нехорошо, завтра я отправлюсь в больницу, чтобы проверить руку, после чего всё станет известно», — приводит слова Ломаченко EsNews.
Он отметил, что на восстановление от подобной травмы ему может понадобиться порядка шести или восьми недель.
«Увидим, не могу дождаться своего возвращения», — добавил украинец.
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвёртом раунде и таким образом защитил принадлежащие ему титулы.
Ранее сообщалось, что Пётр Порошенко поздравил Ломаченко с защитой титулов WBA и WBO.