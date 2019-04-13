Порошенко поздравил боксёра Ломаченко с защитой титулов WBA и WBO

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над британцем Энтони Кроллой в бою за титул чемпиона мира в лёгком весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирной боксёрской организации (WBO).

Reuters

«Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов», — написал глава государства на своей странице в Facebook. Он отметил, что Украина гордится спортсменом. «Вперёд, к новым победам!» — заключил Порошенко. Для украинского боксёра эта победа стала 13-й на профессиональном ринге при одном поражении. Ранее украинец Ломаченко нокаутировал Кроллу в бою за пояса WBA и WBO.