Порошенко поздравил боксёра Ломаченко с защитой титулов WBA и WBO
- Reuters
«Фантастическая победа Василия Ломаченко! Поздравляю нашего непобедимого боксера с удачной защитой чемпионских титулов», — написал глава государства на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Украина гордится спортсменом.
«Вперёд, к новым победам!» — заключил Порошенко.
Для украинского боксёра эта победа стала 13-й на профессиональном ринге при одном поражении.
Ранее украинец Ломаченко нокаутировал Кроллу в бою за пояса WBA и WBO.