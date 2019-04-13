Уайт заявил, что в ближайшее время Макгрегор узнает своего следующего соперника

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в ближайшее время узнает своего следующего соперника.
Уайт заявил, что в ближайшее время Макгрегор узнает своего следующего соперника
  • Reuters

«Макгрегор ещё будет драться в октагоне. Практически ежедневно общаемся с ним. Думаю, в скором времени все вопросы будут закрыты», — цитирует главу организации CNN.

Он отметил, что Макгрегору нравится самому решать своё будущее, и в UFC уже привыкли к этому.

«Обсуждаем с ним его следующего соперника. Планирую встретиться с ним во Флориде и с глазу на глаз переговорить», — добавил Уайт.

Последний поединок Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он потерпел поражение от чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою.

Ранее глава UFC высказался о возможном бое Леснара и Кормье.

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