Уайт заявил, что в ближайшее время Макгрегор узнает своего следующего соперника
- Reuters
«Макгрегор ещё будет драться в октагоне. Практически ежедневно общаемся с ним. Думаю, в скором времени все вопросы будут закрыты», — цитирует главу организации CNN.
Он отметил, что Макгрегору нравится самому решать своё будущее, и в UFC уже привыкли к этому.
«Обсуждаем с ним его следующего соперника. Планирую встретиться с ним во Флориде и с глазу на глаз переговорить», — добавил Уайт.
Последний поединок Макгрегор провёл 6 октября 2018 года. Тогда он потерпел поражение от чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в титульном бою.
Ранее глава UFC высказался о возможном бое Леснара и Кормье.