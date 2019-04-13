Глава UFC высказался о возможном бое Леснара и Кормье
- ©Jason Silva/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Говорю абсолютно серьёзно, мы ещё даже не работаем над организацией этого боя. Этот бой может не состояться, даже приблизительная дата не установлена», — приводит слова главы организации MMA Fighting.
По его словам, он ещё не говорил с Леснаром о бое. Уайт также отметил, что как только рестлер будет готов, то он сам позвонит.
«Не исключаю, что Кормье будет защищать титул в поединке со Стипе Миочичем. Даниэл лишь несколько недель назад приступил к лёгким тренировкам. Пока он не выздоровел полностью», — сказал Уайт.
Ранее сообщалось, что UFC запретил украинцу выходить в октагон под «День Победы».