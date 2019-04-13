Глава UFC высказался о возможном бое Леснара и Кормье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что проведение ожидаемого поединка между чемпионом организации в тяжёлом весе Даниэлем Кормье и бывшим обладателем титула рестлером WWE Броком Леснаром находится под вопросом.

«Говорю абсолютно серьёзно, мы ещё даже не работаем над организацией этого боя. Этот бой может не состояться, даже приблизительная дата не установлена», — приводит слова главы организации MMA Fighting.

По его словам, он ещё не говорил с Леснаром о бое. Уайт также отметил, что как только рестлер будет готов, то он сам позвонит.

«Не исключаю, что Кормье будет защищать титул в поединке со Стипе Миочичем. Даниэл лишь несколько недель назад приступил к лёгким тренировкам. Пока он не выздоровел полностью», — сказал Уайт.

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