UFC запретил украинцу выходить в октагон под «День Победы»
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«Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали, что нельзя», — сказал Крылов на YouTube-канале Octagon TV.
По его словам, он хотел, чтобы композиция прозвучала перед его боем на турнире в Роттердаме 8 мая 2016 года.
Крылов провёл 10 поединков в UFC. Всего в MMA на его счету 30 боёв, среди которых 24 победы и шесть поражений.
Ранее сообщалось, что российский боец UFC Тайсумов дисквалифицирован за допинг.