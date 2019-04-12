UFC запретил украинцу выходить в октагон под «День Победы»

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Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов заявил, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) запретило ему использовать песню «День Победы» во время выхода в октагон.
UFC запретил украинцу выходить в октагон под «День Победы»
  • © Fotoarena/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали, что нельзя», — сказал Крылов на YouTube-канале Octagon TV.

По его словам, он хотел, чтобы композиция прозвучала перед его боем на турнире в Роттердаме 8 мая 2016 года.

Крылов провёл 10 поединков в UFC. Всего в MMA на его счету 30 боёв, среди которых 24 победы и шесть поражений. 

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Тайсумов дисквалифицирован за допинг.

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