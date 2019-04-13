Малкин вышел на 22-е место в истории по результативным передачам в плей-офф НХЛ
- AFP
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Таким образом, он вышел на 22-е место в истории лиги по этому показателю. При этом среди центральных форвардов он теперь расположился на 11-й строчке в истории плей-офф НХЛ.
Рекордсменом является легендарный Уэйн Гретцки с 260 пасами. Лучший среди россиян — Сергей Фёдоров (124), занимающий восьмое место.
Ранее сообщалось, что пас Малкина не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс».