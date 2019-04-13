Малкин вышел на 22-е место в истории по результативным передачам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин во втором матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:3) сделал свою 105-ю результативную передачу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.

Таким образом, он вышел на 22-е место в истории лиги по этому показателю. При этом среди центральных форвардов он теперь расположился на 11-й строчке в истории плей-офф НХЛ.

Рекордсменом является легендарный Уэйн Гретцки с 260 пасами. Лучший среди россиян — Сергей Фёдоров (124), занимающий восьмое место.

Ранее сообщалось, что пас Малкина не спас «Питтсбург» от второго поражения в серии плей-офф НХЛ с «Айлендерс».