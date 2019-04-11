Адвокат: для чего Соловчук пытается привязать к этой ситуации Кокорина, остаётся только догадываться

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Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не может понять причин, по которым водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук пытается впутать её подзащитного в дело о его избиении.
Адвокат: для чего Соловчук пытается привязать к этой ситуации Кокорина, остаётся только догадываться
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«На видеорегистраторе слышно, как Александр говорит: «Мамай, Мамай, всё, пошли». Дальше он успокаивал девушку и подбежал только в тот момент, когда от удара Соловчука упал его брат Кирилл. Для чего Соловчук пытается привязать к этой ситуации моего подзащитного, Александра Кокорина, остаётся только догадываться», — заявила Стукалова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Стукалова выразила сомнения в правдивости показаний Соловчука в суде.

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