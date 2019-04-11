Адвокат: для чего Соловчук пытается привязать к этой ситуации Кокорина, остаётся только догадываться

Адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что не может понять причин, по которым водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук пытается впутать её подзащитного в дело о его избиении.

«На видеорегистраторе слышно, как Александр говорит: «Мамай, Мамай, всё, пошли». Дальше он успокаивал девушку и подбежал только в тот момент, когда от удара Соловчука упал его брат Кирилл. Для чего Соловчук пытается привязать к этой ситуации моего подзащитного, Александра Кокорина, остаётся только догадываться», — заявила Стукалова.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Стукалова выразила сомнения в правдивости показаний Соловчука в суде.