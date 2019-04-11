Адвокат Кокорина высказалась о показаниях избитого водителя в суде

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, высказала мнение о показаниях водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, в избиении которого обвиняется её подзащитный.

«Потерпевший Соловчук говорит, скажем так, не совсем правду. Это видно по допросу и поставленным адвокатами вопросам. Удивительным образом часть записи регистратора в тот момент, когда в машину села девушка, исчезла, осталась только вторая часть, при этом Соловчук не может объяснить, как в его машине работает регистратор. Также он не смог пояснить вопросы, которые слышны на записи и приобщены к материалам дела, где его спрашивают: «Почему ты нас так назвал?» Он отвечает: «А я не знаю, почему они меня об этом спрашивали», — заявила Стукалова.

Адвокат также выразила недоумение в связи с тем, что Соловчук даёт неверные показания.

«Потерпевший говорит, что на Кокорине были белые кроссовки и он видел, как тот его бил. При этом он постоянно утверждает, что ничего не мог видеть, потому что закрывал лицо и голову руками. Сегодня он уточнил, что кроссовки были светлые. На самом деле это были очень приметные кроссовки. Очевидно, Соловчук говорит неправду. Какую он при этом преследует цель? Нам неизвестно. Почему нельзя было дать объективные показания? Ведь другие ребята признают побои и извиняются за них. Но Александр не может их признать, он настаивает на том, что их не наносил и всячески пытался эту драку разнять», — добавила адвокат.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук ответил на вопрос об оправданности меры пресечения для Кокорина и Мамаева.