Соловчук ответил на вопрос об оправданности меры пресечения для Кокорина и Мамаева
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- РИА Новости
«Не могу ответить. Я так не знаком с законодательством, к тому же они проходят не только по по-моему делу», — заявил Соловчук.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее Соловчук заявил, что знал о Кокорине и Мамаеве только по видео из Монте-Карло.