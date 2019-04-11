Соловчук ответил на вопрос об оправданности меры пресечения для Кокорина и Мамаева

Водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который был избит футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, ответил на вопрос об оправданности меры пресечения выбранной судом для игроков.

«Не могу ответить. Я так не знаком с законодательством, к тому же они проходят не только по по-моему делу», — заявил Соловчук.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук заявил, что знал о Кокорине и Мамаеве только по видео из Монте-Карло.