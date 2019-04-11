Кокорин — Соловчуку: я с вами три раза встречаюсь, и вы ни разу не смогли чётко сказать, куда я вас бил

Форвард «Зенита» Александр Кокорин обратился к избитому водителю телеведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку во время заседания суда.

«Вы сказали, что видели, как я вас ударил в область груди своей белой кроссовкой. Но ранее вы говорили иное?» — спросил Кокорин у Соловчука.

Водитель ответил, что ему было нанесено много ударов.

«Вы сказали, я ударил вас в ухо», — отреагировал футболист.

Водитель возразил на это заявление. При этом прокурор уточнил, что Соловчук действительно говорил об ударе от Кокорина «в область уха».

«Я с вами три раза встречаюсь, и ни в один из них вы не смогли чётко сказать, куда я вас бил. Вы можете хотя бы сейчас на это ответить?» — спросил Кокорин.

Соловчук ответил, что удары были нанесены «в область груди».

«А, то есть грудь опять. Окей. Плечо и ухо, видимо, я одним ударом зацепил», — добавил игрок «Зенита».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде.