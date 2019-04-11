Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

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Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также Кирилл Кокорин, брат форварда «Зенита» Александра Кокорина, принесли извинения водителю телеведущей Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку во время заседания суда.
Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Помимо Мамаева и Кокорина-младшего, перед избитым водителем извинился ещё один фигурант дела — Александр Протасовицкий.

«Готов возместить компенсацию, готов к иску. Хочу обратиться к Виталию, чтобы на основе видеозаписи, может, он вспомнил... и дал уже более правдивые показания. Поскольку Кокорин практически весь конфликт пытался его погасить и практически никакого отношения к нему не имеет», — заявил Мамаев.

Кокорин-старший, в свою очередь, добавил: «Мы уже извинились и перед Ольгой».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Соловчук ответил на вопрос об оправданности меры пресечения для Кокорина и Мамаева.

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