В ОКР высказались о включении брейк-данса в программу ОИ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал включение брейк-данса в программу летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Мы рады, что брейк-данс попал в этот список, потому что мы очень неплохо стартовали в нём на юношеских Олимпийских играх. Одним из наших приоритетов является поддержка видов спорта, которые только заявляют о себе», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Брейк-данс дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на юношеских Олимпийских играх 2018 года. В марте 2019 года Международный олимпийский комитет одобрил включение данного вида спорта в программу Олимпиады 2024 года, которая пройдёт в Париже.

Ранее эксперт рассказал о перспективах брейк-данса на Олимпиаде-2024.