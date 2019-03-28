Эксперт рассказал о перспективах брейк-данса на Олимпиаде-2024

Первый чемпион по брейк-дансу Сергей Чернышёв в беседе с телеканалом «360» рассказал о перспективах этого танца на Олимпиаде-2024.

«Эти новости поднимают настроение, я с волнением слежу за всеми этапами включения брейкинга во взрослые Игры. И хотя интуиция мне подсказывает, что на 99% всё будет хорошо и всё получится, что мы увидим брейк-данс на Играх в Париже, тем не менее волнение присутствует», — заявил он.

По его словам, подготовка наверняка поменяется, поскольку Олимпийские игры — это мировой масштаб.

Как отметил Чернышёв, это даёт большие возможности, но и налагает дополнительную ответственность.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить брейк-данс в программу летних Олимпийских игр — 2024 в Париже.