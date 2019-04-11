Определились все пары первого раунда плей-офф НБА

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Стали известны все пары первого раунда плей-офф регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2018/19.
Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
  • AFP
  • © Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В плей-офф Восточной конференции встретятся: 

— «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс»; 
— «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик»; 
— «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»; 
— «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс».

На Западе зрителей ожидают следующие пары:

— «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
— «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс»; 
— «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»; 
— «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз».

Действующим чемпионом является «Голден Стэйт», одолевший в финальной серии прошлого сезона «Кливленд Кавальерс» (4-0). 

Ранее баскетболист «Майами» Уэйд оформил трипл-дабл в последнем матче в карьере.

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