Определились все пары первого раунда плей-офф НБА
- AFP
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В плей-офф Восточной конференции встретятся:
— «Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс»;
— «Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик»;
— «Филадельфия Сиксерс» — «Бруклин Нетс»;
— «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс».
На Западе зрителей ожидают следующие пары:
— «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
— «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс»;
— «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Оклахома-Сити Тандер»;
— «Хьюстон Рокетс» — «Юта Джаз».
Действующим чемпионом является «Голден Стэйт», одолевший в финальной серии прошлого сезона «Кливленд Кавальерс» (4-0).
Ранее баскетболист «Майами» Уэйд оформил трипл-дабл в последнем матче в карьере.