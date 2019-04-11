Баскетболист «Майами» Уэйд оформил трипл-дабл в последнем матче в карьере

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«Майами Хит» проиграл «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Баскетболист «Майами» Уэйд оформил трипл-дабл в последнем матче в карьере
  • Reuters
  • © Steve Mitchell-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась в пользу хозяев — 113:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Майами» Дуэйн Уэйд, для которого этот матч стал последним в карьере. Ветеран оформил трипл-дабл из 25 очков, 11 подборов и 10 результативных передач.

В составе «Нетс» 21 балл в свой актив записал Д'Анджело Расселл.

Уэйд является трёхкратным чемпионом НБА, а также олимпийским чемпионом Пекина в составе сборной США.

Ранее «Голдэн Стейт» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 21 очко Дюранта.

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