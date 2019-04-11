«Голдэн Стейт» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 21 очко Дюранта
- Reuters
- © Nelson Chenault-USA TODAY Sports
Встреча прошла в Мемфисе и завершилась со счётом 132:117.
Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джевон Картер, набравший 32 очка. Его одноклубник Делон Райт оформил трипл-дабл из 13 баллов, 11 подборов и 11 результативных передач. В составе действующих чемпионов 21 очко в свой актив записал Кевин Дюрант.
Ранее Джеймс Харден стал шестым игроком в истории НБА, набравшим не менее 2800 очков за сезон.