«Голдэн Стейт» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 21 очко Дюранта

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«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голдэн Стейт» проиграл «Мемфису» в НБА, несмотря на 21 очко Дюранта
  • Reuters
  • © Nelson Chenault-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Мемфисе и завершилась со счётом 132:117.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Джевон Картер, набравший 32 очка. Его одноклубник Делон Райт оформил трипл-дабл из 13 баллов, 11 подборов и 11 результативных передач. В составе действующих чемпионов 21 очко в свой актив записал Кевин Дюрант.

Ранее Джеймс Харден стал шестым игроком в истории НБА, набравшим не менее 2800 очков за сезон.

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