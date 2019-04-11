Торторелла считает, что шансы «Коламбуса» в серии с «Тампой» зависят от игры Бобровского

Короткая ссылка
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла выразил мнение, что у его команды не будет шансов в серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3), если голкипер коллектива Сергей Бобровский не будет играть так, как в конце первого матча.
Торторелла считает, что шансы «Коламбуса» в серии с «Тампой» зависят от игры Бобровского
  • globallookpress.com
  • © Adam Lacy/Icon Sportswire

«Игра Бобровского? Всё просто: у нас не будет шансов, если Сергей не будет играть так, как он действовал последние 40 минут», — приводит слова специалиста официальный сайт «Блю Джекетс».

Он также отметил, что его команда не намерена почивать на лаврах после успеха в минувшей встрече. 

«Немедленно начинаем готовиться ко второму матчу», — добавил Торторелла.

Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить