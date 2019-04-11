Торторелла считает, что шансы «Коламбуса» в серии с «Тампой» зависят от игры Бобровского
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«Игра Бобровского? Всё просто: у нас не будет шансов, если Сергей не будет играть так, как он действовал последние 40 минут», — приводит слова специалиста официальный сайт «Блю Джекетс».
Он также отметил, что его команда не намерена почивать на лаврах после успеха в минувшей встрече.
«Немедленно начинаем готовиться ко второму матчу», — добавил Торторелла.
Ранее сообщалось, что передача Артемия Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ.