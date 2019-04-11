Передача Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

Хозяева вели по ходу матча со счётом 3:0. В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Янни Гурд. Тем не менее «Блю Джекетс» ответили на это четырьмя голами — шайбы забросили Ник Фолиньо, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонс.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

Среди российских игроков «Тампы» передачу оформил Михаил Сергачёв.

Таким образом, «Коламбус» повёл в серии — 1:0.

Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс» в матче серии плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Малкина.