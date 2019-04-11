Передача Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ
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Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 4:3.
Хозяева вели по ходу матча со счётом 3:0. В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Янни Гурд. Тем не менее «Блю Джекетс» ответили на это четырьмя голами — шайбы забросили Ник Фолиньо, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонс.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.
Среди российских игроков «Тампы» передачу оформил Михаил Сергачёв.
Таким образом, «Коламбус» повёл в серии — 1:0.
Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс» в матче серии плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Малкина.