Передача Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ

Короткая ссылка
«Коламбус Блю Джекетс» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Панарина помогла «Коламбусу» выйти вперёд в серии с «Тампой» в НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Тампе и завершилась в пользу гостей — 4:3.

Хозяева вели по ходу матча со счётом 3:0. В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн, Энтони Чирелли и Янни Гурд. Тем не менее «Блю Джекетс» ответили на это четырьмя голами — шайбы забросили Ник Фолиньо, Дэвид Савар, Джош Андерсон и Сет Джонс.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился одной результативной передачей. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

Среди российских игроков «Тампы» передачу оформил Михаил Сергачёв.

Таким образом, «Коламбус» повёл в серии — 1:0.

Ранее «Питтсбург» уступил «Айлендерс» в матче серии плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Малкина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить