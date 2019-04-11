«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в матче серии плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Малкина

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев.

В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон, Ник Ледди, а решающую шайбу забросил Джош Бейли. У гостей голами отметились Фил Кессел, Евгений Малкин и Джастин Шульц.

Малкин также оформил одну результативную передачу.

Таким образом, «Айлендерс» повёл в серии — 1:0.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» получил первый выбор драфта-2019 в НХЛ.