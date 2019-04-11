«Питтсбург» уступил «Айлендерс» в матче серии плей-офф НХЛ, несмотря на два очка Малкина
- Reuters
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась победой хозяев.
В составе коллектива из Нью-Йорка отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон, Ник Ледди, а решающую шайбу забросил Джош Бейли. У гостей голами отметились Фил Кессел, Евгений Малкин и Джастин Шульц.
Малкин также оформил одну результативную передачу.
Таким образом, «Айлендерс» повёл в серии — 1:0.
Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» получил первый выбор драфта-2019 в НХЛ.