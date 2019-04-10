«Нью-Джерси» получил первый выбор драфта-2019 в НХЛ

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Клуб «Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым выбрать молодого хоккеиста на ярмарке талантов-2019 в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Нью-Джерси» получил первый выбор драфта-2019 в НХЛ
  • РИА Новости
  • © njdevils

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Нью-Джерси Дэвилз» выиграл драфт-лотерею и получил право первыми выбрать молодого хоккеиста. По итогам регулярного чемпионата-2018/19 команда заняла 15-е место в Восточной конференции лиги и имела 11,5% шансов на победу.

Второй выбор будет у «Нью-Йорк Рейнджерс», третий — у «Чикаго Блэкхоукс».

Наиболее перспективными игроками грядущего драфта НХЛ называют 17-летнего американского нападающего Джека Хьюза и форварда финского ТПС Каапо Какко. Среди российский хоккеистов эксперты наиболее высоко оценивают перспективы игрока «СКА-Невы» Василия Подколзина. Его называют претендентом на попадание в топ-3.

Драфт НХЛ состоится 21 и 22 июня в Ванкувере.

Ранее сообщалось, что в США назвали имя главного тренера сборной страны на ЧМ-2019 по хоккею.

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