В США назвали имя главного тренера сборной страны на ЧМ-2019 по хоккею

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Наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Джефф Блашилл будет руководить сборной США на чемпионате мира 2019 года, который пройдёт в Словакии.
В США назвали имя главного тренера сборной страны на ЧМ-2019 по хоккею
  • © Scott W. Grau/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

Блашилл займёт пост главного тренера сборной США на ЧМ по хоккею третий год подряд. В 2017-м команда под его руководством показала пятый результат на первенстве планеты, а в 2018-м завоевала комплект бронзовых наград.

Ассистентами Блашилла на ЧМ-2019 будут его помощник в «Детройте» Дэн Байлсма, главный тренер клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс, а также директор по развитию игроков национальной юниорской программы Федерации хоккея США Кевин Райтер.

Ранее сообщалось, что голкипер клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев может сыграть за сборную России на ЧМ по хоккею.

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