Сульшер: «Барселоне» немного повезло, что мяч попал игрока МЮ

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар сульшер прокомментировал поражение своей команды от каталонской «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы очень нервно начали матч, не дорожили мячом, плохо прессинговали. Но после пропущенного мяча играли получше. Некоторые ребята сегодня вообще прыгнули выше головы, хотя результат удручает. Мы начали не очень здорово. «Барселоне» немного повезло, что мяч попал в Люка Шоу и изменил направление, залетев в наши ворота. Команда не рассыпалась, как это было в игре с ПСЖ, когда мы пропустили и второй мяч», — приводит слова Сульшера пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что любой команде играя против «Барселоны» приходится играть без мяча.

«Мы в несём некоторые коррективы и поедем на ответный матч с одной лишь мыслью — забить», — добавил специалист.

МЮ проиграл «Барселоне» со счётом 0:1. Ответная игра на «Камп Ноу» 16 апреля.

Ранее сообщалось, что «Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд».