Тренер сборной России подтвердил возможность участия вратаря «Рейнджерс» Георгиева в ЧМ по хоккею
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- © Joshua Sarner/Icon Sportswire
«Насколько я знаю, Георгиев будет тренироваться с нашей командой — мы его рассматриваем как кандидата на поездку на чемпионат мира. Если ничего не изменилось, он будет с нами», — цитируют «Известия» тренера вратарей сборной России Рашита Давыдова.
Сам Георгиев ранее выразил готовность сыграть за национальную команду.
Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Георгиев оценил свои шансы сыграть за сборную России на ЧМ по хоккею.