Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с Паком
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«Решили поесть, поехали в кафе. Внутри были люди. Заняли три столика в дальнем углу. Там пили уже разное. Кто кофе, кто сок, кто пиво. Мы смеялись, улыбались, веселились, фотки смотрели. Когда мы пришли, кроме нас, в зале, кажется, были мужчина, женщина — и всё. Одна из девушек верхом садилась на Кокорина-старшего, вроде они целовались», — сказал свидетель.
По его словам, через некоторое время в заведение пришёл Пак, сел в угол заведения и постоянно смотрел на компанию.
«Минут 40 он смотрел на нас. Приблизительно. Я не помню. Потом, когда мы уже хотели уходить, он пересёкся взглядом с Протосовицким, который сказал ему: «Извините, но вы очень похожи на узкоглазого певца из Gangnam Style». А тот ответил ему оскорблением», — добавил Григорян.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее свидетель заявил, что водитель Соловчук первым напал на Мамаева.