Свидетель заявил, что водитель Соловчук первым напал на Мамаева

Свидетель Карен Григорян рассказал на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, как начался их конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

«Когда вышел из клуба, никакого водителя я не видел или просто не обратил внимания. Потом отошёл, а уже после услышал разговор на повышенных тонах. Я подошёл, спросил, что случилось. Водитель кричал. Девочки с нами думали, что это такси, и сели в его машину, а он ответил, что не повезёт их. С этого всё и началось. Водитель, увидев Сашу и Кирилла Кокориных, оскорбил их. Соловчук первым ударил Мамаева, после чего Павел взял его то ли за куртку, то ли за воротник», — рассказал Григорян в зале суда.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее Григорян заявил, что Кокорин и Мамаев пили виски перед драками с Денисом Паком и Соловчуком.