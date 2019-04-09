Свидетель рассказал, что Кокорин и Мамаев пили виски перед драками с Паком и Соловчуком

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Карен Григорян, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, рассказал, что обвиняемые пили виски перед инцидентами с чиновником Денисом Паком и водителем телеведущей Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком.
Свидетель рассказал, что Кокорин и Мамаев пили виски перед драками с Паком и Соловчуком
  • РИА Новости

«Саша написал мне, договорились встретиться. Это ближе к ночи, ближе к 23:00. Я приехал один. Когда приехал, ребята уже сидели в заведении. Все употребляли алкоголь, в основном это было виски», — сказал Григорян.

По его словам, компания после этого поехала в другой клуб — «Сикрет Рум», где пробыла примерно до 02:00, а затем отправилась в заведение «Эгоист», где находилась приблизительно с 03:00 до 06:00. 

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протосовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что Мамаев, Кокорины и Протосовицкий заявили, что будут давать показания только после допроса потерпевших.

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