Адвокат Кокорина попросил суд переместить всех обвиняемых в некурящие камеры
- РИА Новости
«Там дым, накурено. Это влияет на их здоровье», — сказал Ромашов в суде.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор все трое находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.
Ранее сообщалось, что началось слушание по делу Кокорина и Мамаева.