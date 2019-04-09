Адвокат Кокорина попросил суд переместить всех обвиняемых в некурящие камеры

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Андрей Ромашов во время слушания по делу футболиста обратился к суду с просьбой переместить участников процесса в камеры для некурящих.

«Там дым, накурено. Это влияет на их здоровье», — сказал Ромашов в суде.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор все трое находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда.

Ранее сообщалось, что началось слушание по делу Кокорина и Мамаева.