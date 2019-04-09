Головин назвал трёх российских футболистов, готовых перейти в европейские клубы

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Полузащитник команды французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин назвал имена российских игроков, которые уже готовы к переходу в европейские клубы.
Головин назвал трёх российских футболистов, готовых перейти в европейские клубы
  • © Global Look Press

«Это Зобнин, Ахметов и Чалов. Что касается Ильзата, то я потренировался с ним в сборной и всё по нему сразу понял», — сказал хавбек на Youtube-канале «КраСава».

Он подчеркнул, что его бывший партнёр по московскому ЦСКА Фёдор Чалов собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате, но о конкретных предложениях Головин ничего не знает. Он также ответил на слухи об интересе к себе со стороны петербургского «Зенита».

«Слышал от агента об интересе, но до переговоров дело не дошло. Не хочу уходить из «Монако», пока не выгонят», — добавил Головин.

Ранее Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако».

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