Головин назвал трёх российских футболистов, готовых перейти в европейские клубы

Полузащитник команды французской Лиги 1 «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин назвал имена российских игроков, которые уже готовы к переходу в европейские клубы.

«Это Зобнин, Ахметов и Чалов. Что касается Ильзата, то я потренировался с ним в сборной и всё по нему сразу понял», — сказал хавбек на Youtube-канале «КраСава».

Он подчеркнул, что его бывший партнёр по московскому ЦСКА Фёдор Чалов собирается попробовать свои силы в европейском чемпионате, но о конкретных предложениях Головин ничего не знает. Он также ответил на слухи об интересе к себе со стороны петербургского «Зенита».

«Слышал от агента об интересе, но до переговоров дело не дошло. Не хочу уходить из «Монако», пока не выгонят», — добавил Головин.

Ранее Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако».