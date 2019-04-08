Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин считает, что правильно поступил, отказав лондонскому «Челси» и перейдя в коллектив французской Лиги 1.
Головин рассказал, сожалеет ли о переходе в «Монако»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я думал, почему всё пошло плохо, когда я сюда приехал. Думал, что, может быть, что-то неправильно делаю. Но мыслей «зачем я сюда приехал» не было. Я и сейчас понимаю, что сделал всё правильно. Если бы перешёл в «Челси», было бы гораздо сложнее. Там, мне кажется, вообще не дали бы шанса на ошибку», — заявил Головин в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Также футболист добавил, что изначально не был готов к культурным различиям между странами.

Ранее Головин заявил, что «Монако» может порадоваться и ничьей в матче с «Генгамом».

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