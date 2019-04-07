Головин: «Монако» может порадоваться и ничьей в матче с «Генгамом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат своей команды в матче 31-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Генгамом» (1:1).

«Учитывая, что забили гол в компенсированное время, можно порадоваться и ничейному результату в гостевом матче. Хотя, понятно, все настраивались только на победу», — приводит слова россиянина «Чемпионат».

При этом он отметил, что в последних играх монегаскам сильно не везёт, так как «Монако» создаёт много моментов.

«Будем надеяться, что этим голом «Генгаму» на последних минутах не удастся переломить ситуацию. Остаётся только ещё усерднее работать на тренировках, и результат обязательно придёт», — сказал Головин.

На данный момент «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 очком.

Ранее гол Йоветича помог «Монако» избежать поражения в матче с «Генгамом».