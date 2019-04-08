Испанская теннисистка Мугуруса завоевала первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Монтеррее

Короткая ссылка
Представительница Испании Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.
Испанская теннисистка Мугуруса завоевала первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Монтеррее
  • Reuters

В финале соревнований бывшая первая ракетка мира оказалась сильнее белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Во втором сете матча при счёте 6:1, 3:1 в пользу Мугурусы её соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Титул в Монтеррее стал для Гарбинье седьмым в профессиональной карьере и первым в нынешнем сезоне, в котором ни одной из теннисисток ещё не удалось выиграть более одного турнира WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что россиянки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова проиграли финал турнира WTA в американском Чарльстоне в парном разряде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить