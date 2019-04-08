Испанская теннисистка Мугуруса завоевала первый титул в сезоне-2019, выиграв турнир в Монтеррее

Представительница Испании Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Монтеррее.

В финале соревнований бывшая первая ракетка мира оказалась сильнее белорусской теннисистки Виктории Азаренко. Во втором сете матча при счёте 6:1, 3:1 в пользу Мугурусы её соперница отказалась от продолжения борьбы из-за травмы ноги.

Титул в Монтеррее стал для Гарбинье седьмым в профессиональной карьере и первым в нынешнем сезоне, в котором ни одной из теннисисток ещё не удалось выиграть более одного турнира WTA в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что россиянки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова проиграли финал турнира WTA в американском Чарльстоне в парном разряде.