Российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова не сумели выиграть турнир в Чарльстоне в парном разряде
- © Рамиль Ситдиков
- РИА Новости
В финале соревнований Хромачёва и Кудерметова в двух сетах уступили немецко-польской паре Анна-Лена Грёнефельд/Алисия Росольска, получившей от организаторов четвёртый номер посева, со счётом 6:7 (7:9), 2:6.
Выход в финал турнира в Чарльстоне стал лучшим результатом в карьере Хромачёвой и Кудерметовой на соревнованиях серии WTA Premier. Перед его началом Ирина занимала 46-е место в рейтинге WTA в парном разряде, а Вероника — 52-е.
Ранее сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов посетили матч чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Атлетико».