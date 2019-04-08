Российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова не сумели выиграть турнир в Чарльстоне в парном разряде

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Россиянки Ирина Хромачёва и Вероника Кудерметова не сумели одержать победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльтоне в парном разряде.
Российские теннисистки Хромачёва и Кудерметова не сумели выиграть турнир в Чарльстоне в парном разряде
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В финале соревнований Хромачёва и Кудерметова в двух сетах уступили немецко-польской паре Анна-Лена Грёнефельд/Алисия Росольска, получившей от организаторов четвёртый номер посева, со счётом 6:7 (7:9), 2:6.

Выход в финал турнира в Чарльстоне стал лучшим результатом в карьере Хромачёвой и Кудерметовой на соревнованиях серии WTA Premier. Перед его началом Ирина занимала 46-е место в рейтинге WTA в парном разряде, а Вероника — 52-е.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов посетили матч чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Атлетико».

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