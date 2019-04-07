«Лос-Анжелес» Ковальчука официально объявил об отставке главного тренера Дежардена

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз», за который выступает российский форвард Илья Ковальчук, официально объявил об отставке канадского специалиста Уилли Дежардена с должности главного тренера команды.

«Сегодня мы поблагодарили Уилли Дежардена за его усилия и самоотдачу во время исполнения обязанностей нашего временного главного тренера», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что «Лос-Анжелес Кингз» уже занимается поиском нового главного тренера команды.

Дежарден возглавил «Кингз» в ноябре 2018 года, сменив Джона Стивенса. Под его руководством команда заняла последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее сообщалось, что клуб «Флорида Пантерз» уволил главного тренера после невыхода в плей-офф.