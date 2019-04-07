Клуб НХЛ «Флорида» уволил главного тренера после невыхода в плей-офф

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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» объявил об отставке главного тренера команды Боба Бунера.
Клуб НХЛ «Флорида» уволил главного тренера после невыхода в плей-офф
  • © Joel Auerbach/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято из-за неудовлетворительных результатов в нынешнем сезоне.

«Флорида» по итогам регулярного чемпионата заняла десятое место в Восточной конференции НХЛ и не вышла в плей-офф.

Бунер руководил командой два сезона, и оба раза не сумел вывести коллектив из Санрайза в решающую стадию Кубка Стэнли.

В составе «Пантерз» играют российский форвард Евгений Дадонов и финский нападающий российского происхождения Александр Барков.

Ранее сообщалось, что определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

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