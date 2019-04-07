Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

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Завершился регулярный чемпионат Нацинальной хоккейной лиги (НХЛ), и стали известны все пары первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли сезона-2018/19.
Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
  • © Reuters

В плей-офф Западной конференции зрителей ожидают следующие матчи: 

— «Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»; 
— «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»; 
— «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»; 
— «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».

Пары на Востоке:

— «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»;
— «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»; 
— «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»; 
— «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», который в финальной серии прошлого сезона победил «Вегас» (4:1).

Ранее дубль Ильи Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас» в НХЛ.

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