Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
- © Reuters
В плей-офф Западной конференции зрителей ожидают следующие матчи:
— «Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»;
— «Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»;
— «Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»;
— «Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».
Пары на Востоке:
— «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»;
— «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»;
— «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»;
— «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон», который в финальной серии прошлого сезона победил «Вегас» (4:1).
Ранее дубль Ильи Ковальчука помог «Лос-Анджелесу» одолеть «Вегас» в НХЛ.