«Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ

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Благодаря победе над «Бостон Брюинз» (3:6) в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Тампа-Бэй Лайтнинг» сумела повторить рекорд «Детройт Ред Уингз» по количеству побед за сезон.

Обыграв «Бостон» в последнем матче регулярного чемпионата, хоккеисты «Тампы» одержали 62-ю победу в сезоне.

Это достижение позволило «Лайтнинг» сравняться с историческим сезоном «Детройт Ред Уингз». В чемпионате-1995/96 «красные крылья» также сумели добиться 62-х побед, что является рекордом для всех команд НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров превзошёл достижение Могильного по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.

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