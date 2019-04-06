«Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ
Обыграв «Бостон» в последнем матче регулярного чемпионата, хоккеисты «Тампы» одержали 62-ю победу в сезоне.
Это достижение позволило «Лайтнинг» сравняться с историческим сезоном «Детройт Ред Уингз». В чемпионате-1995/96 «красные крылья» также сумели добиться 62-х побед, что является рекордом для всех команд НХЛ.
Ранее сообщалось, что Кучеров превзошёл достижение Могильного по очкам в одном регулярном чемпионате НХЛ.