Божович считает, что арбитр не должен был назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал поражение своих подопечных от «Краснодара» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме у нас были моменты. Два хороших — для того, чтобы забить, но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце», — приводит слова Божовича пресс-служба клуба.

Он отметил, что в эпизоде с назначенным на 92-й минуте пенальти арбитр принял неверное решение.

«Судья должен был дать жёлтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Мы могли сделать гораздо больше, играя полным составом», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ.