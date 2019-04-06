Божович считает, что арбитр не должен был назначать пенальти в ворота «Крыльев Советов»
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- РИА Новости
«В первом тайме у нас были моменты. Два хороших — для того, чтобы забить, но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время «Краснодар» больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце», — приводит слова Божовича пресс-служба клуба.
Он отметил, что в эпизоде с назначенным на 92-й минуте пенальти арбитр принял неверное решение.
«Судья должен был дать жёлтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Мы могли сделать гораздо больше, играя полным составом», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Крыльями Советов» в 22-м туре РПЛ.