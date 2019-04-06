Адиев не считает ничью с «Динамо» везением
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- РИА Новости
«Рад, что мы доставили болельщикам удовольствие этой игрой и смогли хоть частично реабилитироваться после 0:5 в прошлом туре. Мы постарались исправиться, если что-то получилось — мы счастливы», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».
Он отметил, что не может назвать результат матча с «Динамо» везением.
«Не могу так сказать. Попробуйте зайти в раздевалку к моей команде и сказать ребятам, что им повезло! Мне нечего тут больше говорить», — добавил специалист.
Встреча «Анжи» и «Динамо», прошедшая на «Анжи Арене» в Каспийске, завершилась со счётом 1:1.
Ранее Дмитрий Хохлов заявил, что «Динамо» не устроила ничья с «Анжи».