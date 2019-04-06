Хохлов: «Динамо» не устроила ничья с «Анжи»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча его команды с махачкалинским «Анжи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Какие впечатления от матча? Нас не устроила ничья, как и «Анжи». Может быть, для болельщиков это была сумасшедшая и интересная концовка, но только не для тренеров. Мы не должны были так оголять тылы и бежать сломя голову в атаку», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Встреча «Анжи» и «Динамо», прошедшая на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ.