Хохлов: «Динамо» не устроила ничья с «Анжи»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ничейный результат матча его команды с махачкалинским «Анжи» в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хохлов: «Динамо» не устроила ничья с «Анжи»
  • © Сергей Пивоваров
  • РИА Новости

«Какие впечатления от матча? Нас не устроила ничья, как и «Анжи». Может быть, для болельщиков это была сумасшедшая и интересная концовка, но только не для тренеров. Мы не должны были так оголять тылы и бежать сломя голову в атаку», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Встреча «Анжи» и «Динамо», прошедшая на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счётом 1:1.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить