Хохлов: «Динамо» не устроила ничья с «Анжи»
- © Сергей Пивоваров
- РИА Новости
«Какие впечатления от матча? Нас не устроила ничья, как и «Анжи». Может быть, для болельщиков это была сумасшедшая и интересная концовка, но только не для тренеров. Мы не должны были так оголять тылы и бежать сломя голову в атаку», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».
Встреча «Анжи» и «Динамо», прошедшая на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске, завершилась со счётом 1:1.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» в перенесённом матче 16-го тура РПЛ.