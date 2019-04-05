Воронов боится за будущее сборной России по баскетболу

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Призёр Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Евгений Воронов признался, что опасается за будущее отечественной национальной команды.
Воронов боится за будущее сборной России по баскетболу
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«Несколько лет назад многие были уверены, что в сборной России с уходом Андрея Кириленко, Виктора Хряпы, Александра Кауна и других знаковых баскетболистов начнётся неизбежный спад. К сожалению, есть предчувствие, что худшее впереди. Возьмите все отечественные команды и уберите баскетболистов, родившихся до 1990 года, — сразу ощутите недостаток россиян. Игроков упомянутого уровня вообще единицы. Да, талантливые ребята будут появляться, но непонятно, смогут ли они заиграть, как их предшественники. Поэтому страшновато», — заявил спортсмен в интервью RT.

Воронов также рассказал, за счёт чего российский баскетбол может добиться прогресса.

«Может быть, если в стране всё будет хорошо, люди задумаются, почему испанцы и сербы одерживают победы. Простой пример: в некоторых кругах принято критиковать «Автодор» и его президента Владимира Родионова, но скольких игроков там воспитали. В Саратове начинали свой путь Евгений и Захар Пашутины, Виктор Хряпа, Сергей Моня, Владимир Веремеенко, Артём Забелин, Семён Антонов, Никита Михайловский, Артём Клименко», — добавил баскетболист.

Ранее Воронов выразил удивление по поводу странной политики приёма команд в Единую лигу ВТБ.

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