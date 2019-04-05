Воронов удивлён странной политикой приёма команд в Единую лигу ВТБ

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Призёр Олимпийских игр в составе сборной России по баскетболу Евгений Воронов заявил, что в Единой лиге ВТБ могло бы выступать больше российских команд.
Воронов удивлён странной политикой приёма команд в Единую лигу ВТБ
  • ©basket.fc-zenit.ru

«Понимаю, что Единая лига ВТБ — коммерческий проект, но не понимаю, почему там играла грузинская «Вита», а команды из Новосибирска не было. Не понимаю, почему участником турнира является польская «Зелена Гура» вместо коллектива с Дальнего Востока. У нас достаточно команд, которые бы выглядели не хуже, даже при условии, что там играло бы минимум легионеров», — заявил Воронов в интервью RT.

Баскетболист «Зенита» также отметил, что проблемы с соответствующей инфраструктурой в стране можно решить. 

«Построить новые залы на 5—6 тыс. можно в каждом городе. Создайте условия для команд, и вы увидите, сколько детей заинтересуется баскетболом. Во Владивостоке я играл несколько раз, и там всегда был аншлаг. В той же Самаре очень любят баскетбол и собираются строить зал, а мы играем в Риге при 250—300 болельщиках. Для кого?» — добавил Воронов. 

Ранее Воронов объяснил, почему российские молодые баскетболисты не прогрессируют.

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